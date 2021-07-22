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نهاية مروعة لعملية مطاردة لسيارة يستقلها مراهقون

منذ 11 ساعة
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التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1633
منذ ساعة
مطاردة فاشلة

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أحدث التعليقات

رياضي متابع
مبروك للملكي . .صفقه تاريخيه عالميه
نادي القرن
لا تكسرون خواطرهم يا اخوان اذا قبلوا احتجاج القواطي باركو لهم وقولوا تستاهلون الخرقهبكل جداره اعتبروها صدقه بليلة الجمعه الفضيله
بطوله نقيه حره دلهوميه
مطروود القايله انا بقولها عشر مرات جهز كاس النيدو نادي الدجاج كسب الخرقه بالاحتجاج
بلبل البحر
مطاردة فاشلة
مطرود القايله
اللي يقدر يقول العباره هذي خمس مرات ورى بعض بنعطيه كاس نيدو نادي الدجاج كسب كاس العالم بالاحتجاج

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