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مختص أردني: من حق المواطن السعودي المتعرض للحروق أن يصطحب أفضل أطباء الطب الشرعي "فيديو"

منذ 8 ساعات
2007
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مختص أردني: من حق المواطن السعودي المتعرض للحروق أن يصطحب أفضل أطباء الطب الشرعي "فيديو"

نايف السالم (صدى):
بالفيديو.. مختص أردني: من حق المواطن السعودي المتعرض للحروق أن يأخذ أفضل أطباء الطب الشرعي خلال الفحص

أوضح الدكتور مؤمن حديدي، مختص أردني في الطب البشري، أن حالة الطفل تنتمي إلى ذوي الهمم وبالتالي فهو ينتمي إلى الحالة الإنسانية العامة بغض النظر عن الجنسية.

وقال "حديدي" أن الفحص كان هامًا من أجل ظهور النتائج وتم تحويلها إلى القضاء ومن حق المواطن السعودي أن يأخذ أفضل أطباء الطب الشرعي خلال الفحص، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "الحرق يشمل الأعضاء التناسلية إلى منطقة السرة ومن الدرجة الثالثة وعادة لا يسببها الماء الساخن وإنما يسببها المواد الكيميائية أو إذا اختلطت مع الماء الساخن مثل المادة الحامضية أو القاعدية".

الأردن
الطب البشري
مركز إيواء
المواطن السعودي
الحروق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15135
منذ 29 دقيقة
مركز ايه دا .. إيواء أم إكواء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاهم الله خير وحج مقبول ان شاء الله للحاجه امينا
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
مريض نفسي او مدمن مخدرات
عش رجبا ترى عجبا
مشكلة العجوز تبي ترقع نفسها ماتجي
ابو عمار
امحق اطلاله . عجوز منتهي تاريخها

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