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"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي في موسم الحج "فيديو"

منذ يوم
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"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي في موسم الحج "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
شاركت وزارة الدفاع بطائرات الإخلاء الطبي في موسم الحج، حيث تحلق على مدار الساعة طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع؛ مساندة لجهود هيئة الهلال الأحمر داخل المشاعر.

ووضعت خطة شاملة وإجراءات احترازية تتناسب مع الوضع الحالي لجائحة كورونا، وذلك من خلال طائرات عمودية لمساندة جهود الهلال الأحمر وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.

وتستمر طائرات الإخلاء الطبي بعملياتها الجوي بنقل المرضى والأعضاء وفرق زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، واستعدادا لتلبية النداء لعمليات الإخلاء بأقصر مدة ممكنة.

وزارة الدفاع
موسم الحج
هيئة الهلال الأحمر
المشاعر
طائرات الإخلاء الطبي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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