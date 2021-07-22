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صحة جازان تطلق الحملة التوعوية 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

منذ يوم
1218
صحة جازان تطلق الحملة التوعوية 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

علي محنشي (صدى):
أطلقت صحة جازان ممثلة في إدارتي التوعية الصحية والتطوع الصحي الحملة الميدانية التوعوية تحت شعار " 1000 متطوع صحي للتوعية بلقاح كورونا " والتي تشمل كافة محافظات منطقة جازان.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، وتكثيف جرعات الوعي و تقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تؤكد أهمية أخذ اللقاح لمن تفوق أعمارهم الإثني عشر عاماً، إضافة إلى التوعية بأهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تحميهم باذن الله من خطر الإصابة بفايروس كورونا ، وكذلك التعريف بمشروع الرعاية المحسنة "طبيب لكل أسرة".

وتأتي هذه الحملة الذي يشارك فيها أكثر من 1000 متطوع صحي من مختلف محافظات جازان، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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