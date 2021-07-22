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سمو أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

منذ يوم
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سمو أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد المحسن (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، باسمه ونيابة عن أهالي وأبناء المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظهم الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام والذي انعكس من خلاله العديد من الخطط الأمنية والتنظيمية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخلوه من الأمراض الوبائية ، وما تحقق من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 

واشاد سمو امير القصيم بالجهود الموفقة في المتابعة الميدانية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع التسهيلات واتخاذ الاجراءات الوقائية وادارة الحج بإحترافية عالية وفق متابعة صحية مستمرة ، بما يضمن - بإذن الله - سلامة ضيوف الرحمن من اي امراض وبائية وساهمت في نجاح وتميز حج هذا العام.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم بأنه بالرغم من ظروف الجائحة حققت المملكة نجاح باهر للحج في موسمه الحالي ، ويأتي امتداداً للنجاحات المتتالية التي حققتها على الصعد كافة ، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً ، ثم لكريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة ، وحرصها على تقديم الدعم الغير محدود وتوفير جميع الإمكانيات للقطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن ، كما نوّه سموه بدور رجال الوطن المخلصين في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله تعالى أن يديم على القيادة الرشيدة التي جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وشعبها وأمنها وأمانها واستقرارها ويديم عزها ، وينصر جنودها على الثغور.

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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