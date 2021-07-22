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سمو أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

منذ يوم
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سمو أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

عطاالله العمراني (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442 هـ , وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ كافة مراحل المناسك ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا .

وأضاف سموه أن حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين واهتمامه وإشرافه على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية , كان له الأثر الكبير في ما تحقق من نجاح وتميز لخدمة لضيوف الرحمن .

كما رفع سمو أمير منطقة تبوك التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وقال : إن ماصاحب حج هذا العام من تميز في تنفيذ كافة مراحل المناسك وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة ، كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة ، وهو مايجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الاسلام والمسلمين .

كما هنأ سمو أمير منطقة تبوك ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومعالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط، تجسد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, سائلا المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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