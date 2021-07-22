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بالفيديو.. والدة المواطن المتعرض للحروق: مركز الإيواء تأخر في إسعاف "ابني"

منذ يوم
2313
بالفيديو.. والدة المواطن المتعرض للحروق: مركز الإيواء تأخر في إسعاف "ابني"

نايف السالم (صدى):
أكدت والدة المواطن المتعرض للحروق في إحدى مراكز الإيواء بالأردن، أن مركز الإيواء تأخر في إسعاف "ابني" بعد الإصابة وأهملوا حالته.

وقالت "والدة الشاب": "الحكومة السعودية والحكومة الأردنية ما قصرت وبطالب بمعاقبة المركز ومعاقابتهم أشد عقاب على تقصيرهم من ناحية ابني"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وتابعت: "ابني اتحرق الساعة ٦ وهما اسعفوه الساعة ٩ فين دور المركز هنا.. وأنا مو مصدقة قصة الحمام اللي حكاها المركز فهى قصة مؤلفة واللي دخل شاف ابني محروق لبسه ملابسه وتركه يتعذب ويتألم".

واستكملت: "ابني كان في مركز قبل هذا وكان وضعه كويس واضطريت انقله لبعض الظروف وليه تقريبًا ٨ شهور".

 

الأردن
مواطن
الإسعاف
مركز ايواء
الحروق

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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