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السيسي لأحد المجندين خلال جولة بدراجته الهوائية:"عيب هزعل منك"

منذ 3 ساعات
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السيسي لأحد المجندين خلال جولة بدراجته الهوائية:"عيب هزعل منك"

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول جولة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شوارع مدينة العلمين الجديدة بالدراجة الهوائية.

وبدا في الفيديو حوار بين الرئيس السيسي ومجند مرور من المنوفية حيث قال ةلرئيس: "خليك دوغري يا أيمن.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟"، فرد الشاب علي الرئيس، قائلاً: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا في العامرية بالإسكندرية".

وتابع المجند: "أنا عندي ٢٩ سنة وعندي مكتبة مأجرها بـ ٣٠٠ جنيه.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت".

وقال السيسي للمجند: "أنت لسه صغير وإن شاء الله تخلص الجيش في شهر أبريل القادم"، حيث سأله السيسي: "لو المكتبة اللي عندك دي.. عايز تأخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟"، فرد عليه الشاب: هيبقي إيجارها بحوالي ٣ آلاف جنيه فالشهر ياريس بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ ٣٠٠ جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.

و قال السيسي في رده عليه: "عيب هزعل منك وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلوش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقي جامد وقوي" .

 

عبدالفتاح السيسي
جولة
دراجة هوائية
مجند

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2353
منذ 39 دقيقة
شعب عايش على بكش الرئيس

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أحدث التعليقات

بطوله نقيه حره دلهوميه
مطروود القايله انا بقولها عشر مرات جهز كاس النيدو نادي الدجاج كسب الخرقه بالاحتجاج
بلبل البحر
مطاردة فاشلة
مطرود القايله
اللي يقدر يقول العباره هذي خمس مرات ورى بعض بنعطيه كاس نيدو نادي الدجاج كسب كاس العالم بالاحتجاج
وافي
وكثر الشياطين اللي ودك تحطهم في هذا المكان
الحاج ميرغني عبدالله
لوالنصر كسب القضيه سوف يتأهل بدل الايراني مع دفع مالي ليس بالبصيط للنصر

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