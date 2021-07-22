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مواطنات يشاركن في تنظيم الحج لهذا العام "صور" 

منذ 3 ساعات
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مواطنات يشاركن في تنظيم الحج لهذا العام "صور" 

مكة المكرمة (صدى):
سجلت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية في موسم الحج لهذا العام.

وتأتي مشاركتهن امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات، فيما برزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات وزارة الداخلية، منها الدفاع المدني والجوازات والأمن العام بمختلف مديرياته وقطاعاته.

كما شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى، حيث أسهمت المجندات خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج ومنشآت العاملين على خدمتهم.

 

 

 

الحج
مواطنات

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 175
منذ ساعة
ركوزو على يدينها
هذي ايدي حرمه ولا رجال
وين الانوثه والرقه هذا مجال لا يليق ابدا بهم
الملل
الملل عدد التعليقات : 61
منذ 57 دقيقة
لاعجب ان النساء ترجلت
ولكن تانيث الرجال عجيب

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أحدث التعليقات

بطوله نقيه حره دلهوميه
مطروود القايله انا بقولها عشر مرات جهز كاس النيدو نادي الدجاج كسب الخرقه بالاحتجاج
بلبل البحر
مطاردة فاشلة
مطرود القايله
اللي يقدر يقول العباره هذي خمس مرات ورى بعض بنعطيه كاس نيدو نادي الدجاج كسب كاس العالم بالاحتجاج
وافي
وكثر الشياطين اللي ودك تحطهم في هذا المكان
الحاج ميرغني عبدالله
لوالنصر كسب القضيه سوف يتأهل بدل الايراني مع دفع مالي ليس بالبصيط للنصر

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