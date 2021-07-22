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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق 

منذ يوم
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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

وتوقع مركز الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى منطقتي شرورة ونجران.

وأشار أن نشاط الرياح السطحية مصحوب بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد السودة أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

سيول
الرياح
الموج
زخات برد
المركز الوطني للأرصاد

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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