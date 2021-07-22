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وكيل الصحة: لا حاجة لفحص العائدين من الحج أو عزلهم إذا لم تظهر أعراض كورونا

منذ يوم
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وكيل الصحة: لا حاجة لفحص العائدين من الحج أو عزلهم إذا لم تظهر أعراض كورونا

مكة المكرمة (صدى):
حسم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، الجدل بشأن حاجة العائدين من الحج للعزل عند عودتهم لأهاليهم.

وقال عبدالله عسيري، إنه ليس هناك حاجة إلى خضوع العائدين من الحج للعزل عند عودتهم إلى أهاليهم أو إجراء الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا المستجد.

وأوضح:"يسأل بعض العائدين من حج هذا العام عن الحاجة لفحوصات كوفيد أو العزل عند عودتهم إلى أهاليهم، بما أن جميع الحجاج والعاملين في الحج حصلوا على لقاحات "كوفيد"، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر أعراض خلال الأسبوعين التي تلي انتهاء المناسك".

 

وزارة الصحة
الحج
العائدين
العزل
عبدالله عسيري

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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