قيادة المركبة بحذاء مفتوح يعرض حياة قائد السيارة للخطر

أميرة خالد (صدى):
يرتدي العديد من سائقي المركبات "الصندل" أثناء القيادة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لأنهم يشعرون معه بالراحة، إلا أن ذلك قد يعرضهم لخطر كبير أثناء القيادة.
وكشفت الدراسات أن هذا الفعل قد يشكل خطر كبير على حياة السائق ففي حالة الأقدام شبه العارية قد يتعذر على السائق الضغط جيدًا على المكابح وبالقوة التي يحدثها بالحذاء.
كما ذكرت الدراسات أن الحذاء الخفيف قد يخرج من قدم السائق ويشتت انتباهه إذا لم يعلق خلف دواسة البنزين أو حتى الفرامل.
وأكد الخبراء على ضرورة ارتداء جميع سائقي السيارات لحذاء يتسم بالقوة والصلابة ويكون بمقاس مناسب ومريح الي حد كبير.