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قيادة المركبة بحذاء مفتوح يعرض حياة قائد السيارة للخطر

منذ يوم
2136
قيادة المركبة بحذاء مفتوح يعرض حياة قائد السيارة للخطر

أميرة خالد (صدى):
يرتدي العديد من سائقي المركبات "الصندل" أثناء القيادة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لأنهم يشعرون معه بالراحة، إلا أن ذلك قد يعرضهم لخطر كبير أثناء القيادة.

وكشفت الدراسات أن هذا الفعل قد يشكل خطر كبير على حياة السائق ففي حالة الأقدام شبه العارية قد يتعذر على السائق الضغط جيدًا على المكابح وبالقوة التي يحدثها بالحذاء.

كما ذكرت الدراسات أن الحذاء الخفيف قد يخرج من قدم السائق ويشتت انتباهه إذا لم يعلق خلف دواسة البنزين أو حتى الفرامل.

وأكد الخبراء على ضرورة ارتداء جميع سائقي السيارات لحذاء يتسم بالقوة والصلابة ويكون بمقاس مناسب ومريح الي حد كبير.

 

درجات الحرارة
الحذاء
قيادة السيارات
سائقي المركبات
الصندل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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