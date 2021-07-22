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"جوجل بلاي" يحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

منذ يوم
2107
"جوجل بلاي" يحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

وكالات (صدى):
قرر متجر "غوغل بلاي"، حظر مجموعة من التطبيقات بعد اكتشاف ارتباط واضح ببرنامج "جوكر" الخبيث، لتسجيله المستخدمين في خطط اشتراك باهظة الثمن.

وتمكن 11 تطبيقا من التسلل عبر دفاعات غوغل، ثم ظهرت على متجر "بلاي" الرسمي وحصلت على آلاف عمليات التثبيت.

فيما حذفت كلها من متجر "بلاي"، كما أن أي شخص لديه بالفعل التطبيقات المخزنة على هاتفه، معرض للخطر لأن غوغل ليس لديها القدرة على حذف هذه التطبيقات عن بُعد.

وجاءت أسماء التطبيقات المصابة:

• Free Affluent Message.

• PDF Photo Scanner.

• delux Keyboard.

• Comply QR Scanner.

• PDF Converter Scanner.

• Font Style Keyboard.

• Translate Free.

• Saying Message.

• Private Message.

• Read Scanner.

• Print Scanner.

 

 

التسلل
متجر "غوغل بلاي"
برنامج "جوكر"

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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