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جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج نعايدهم لذكراهم

منذ يوم
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جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج نعايدهم لذكراهم

بدر الحارثي (صدى):
نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معايداتها لأسر مرضى ألزهايمر بعنوان #نعايدهم_لذكراهم حيث انطلقت الزيارات الميدانية في كافة مناطق المملكة لمدة أسبوع بالتوالي للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور، والفرح على قلوب المرضى، وأسرهم.

 

وكانت المعايدة عبارة عن زيارة من ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بالجمعية وبرفقة (فريق صحي )، متخصص للاطمئنان على صحة المرضى، وكان الإهداء عبارة عن سلال تموينية وكوبونات تموينية مقدمة من شركة المراعي، وعدد من الأجهزة الإلكترونية من شركة عزوم السعودية، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية بمناسبة العيد، وذلك بدعم من إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري.

 

وجاءت الحملة مواكبة من الجمعية لخطط الرؤية، والتحول 2030 خطت الجمعية بمبادرات توعوية، واجتماعيةـ وتثقيفية، وصحية ضمن مسارات التحول، والتمكين لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خطوات سريعة تحقق رؤيتها، ورسالتها لخدمة مستفيديها، وكان لها الريادة في العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات النوعية التي تحسن جودة الحياة، والتمكين المجتمعي لمرضى ألزهايمر، وأسرهم.

 

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الأرقام ( 0112143838) و (0114100112) ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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