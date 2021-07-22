بالفيديو.. لحظة وصول الملك سعود إلى بادن في ألمانيا

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى "بادن" في ألمانيا في ١٩٥٧/٧/١٩ مع عدد من الأمراء.
والتقى "الملك سعود" بالأمراء محمد بن سعود الكبير وأبنائه الأمراء خالد، ومنصور ، وثامر وماجد ، والأطفال نواف، والحفيد متعب بن فيصل ،وطبيبه الخاص دكتور أديب عنتابي - رحمهم الله -.
و "الملك سعو" تانى ملوك المملكة العربية السعودية وهو تانى أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ، وهو أةل من تولى منصب ولى العهد فى المملكه بالإضافة لكونه أول من تولى منصب رئيس مجلس الوزرا هناك.