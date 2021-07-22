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بالفيديو.. لحظة وصول الملك سعود إلى بادن في ألمانيا

منذ ساعتين
1425
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بالفيديو.. لحظة وصول الملك سعود إلى بادن في ألمانيا

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى "بادن" في ألمانيا في ١٩٥٧/٧/١٩ مع عدد من الأمراء.

والتقى "الملك سعود" بالأمراء محمد بن سعود الكبير وأبنائه الأمراء خالد، ومنصور ، وثامر وماجد ، والأطفال نواف، والحفيد متعب بن فيصل ،وطبيبه الخاص دكتور أديب عنتابي - رحمهم الله -.

و "الملك سعو" تانى ملوك المملكة العربية السعودية وهو تانى أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ، وهو أةل من تولى منصب ولى العهد فى المملكه بالإضافة لكونه أول من تولى منصب رئيس مجلس الوزرا هناك.

الملك سعود
ألمانيا
مجلس الوزراء
الأمراء
بادن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ ساعة
من عاصر الملك سعود يعرف أنه رائد عظيم في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة .. لقد كان ملك المرحلة ورجلها منذ كان وليا للعهد يرافق الملك في الحجاز وفي كل نجد وفي كل محطات التوحيد

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أحدث التعليقات

مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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