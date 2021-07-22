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بالفيديو.. غرفة تحكم بمنشأة الجمرات لمتابعة الحجاج عبر ٤٥٠ كاميرا للمراقبة

منذ يوم
1556
بالفيديو.. غرفة تحكم بمنشأة الجمرات لمتابعة الحجاج عبر ٤٥٠ كاميرا للمراقبة

مكة المكرمة (صدى):
خصصت المملكة غرفة خاصة للمراقبة والتحكم في منشأة الجمرات؛ لمراقبة حركة الحجاج منذ دخولهم إلى منشأة الجمرات حتى خروجهم بسلام.

ويتواجد أكثر من ٤٥٠ كاميرا تصل مسافة كل كاميرا إلى أكثر من كيلو ونصف الكيلو متر يتم مراقبة الحجاج فيها منذ خروجه من مقر إقامته في مشعر منى حتى التوجه إلى منشأة الجمرات.

وقسمت الشاشات بحسب الأدوار ويتم مراقبة السلالم الكهربائية وفي شاشات أخرى يتم مراقبة الدور الأرضي ويتم مراقبة أيضًا الدور الأول والثاني والثالث والرابع، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

كما يتواجد أيضًا قسم لتحليل الصور لملاحظة "الحاج" من أجل سلامته وتوجيه إدارة خاصة الحشود والتوجه إليهم مباشرة.

 

الحج
الحجاج
مشعر منى
منشأة الجمرات
المراقبة والتحكم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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