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بالفيديو.. عائلة سعودية تحقق أمنية الحاجة المغربية "مينا"

منذ ساعتين
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بالفيديو.. عائلة سعودية تحقق أمنية الحاجة المغربية "مينا"

مكة المكرمة (صدى):
تحدثت الحاجة المغربية "مينا" عن تحقيق العائلة السعودية التي تعمل لديها أمنيتها بأن تكون في الحج هذا العام.

وقالت الحاجة "مينا": "أنا بشتغل عند المهندس فارس فهو الكفيل لي وبفضله استطعت أن أحج هذا العام"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "قولتله أنا ابغى اسوي عمرة وما كنت منتظرة الحج لأني بشوفه بعيد عليا ماديًا ومعنويًا وقلت إن العمرة أسهل".

وتابعت حديثها: "فاجئني بعد ذلك بالحج فهو سجلني من نفسه وقالي جهزي شنطتك هتروحي الحج وتكفل بالرحلة ماديًا أيضًا".

عائلة سعودية، الحج، العمرة، المغرب، المملكة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ ساعة
الله الله يحرسك .. يا باشمهندس فارس

ويخفظ لك عيالك وأهلك ويبارك لك

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أحدث التعليقات

مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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