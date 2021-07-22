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مدرب الأخضر الأولمبي: مباراة ساحل العاج أصبحت من الماضي ونفكر في ألمانيا

منذ 4 ساعات
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مدرب الأخضر الأولمبي: مباراة ساحل العاج أصبحت من الماضي ونفكر في ألمانيا

ماجد محمد (صدى):
علق مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري، على فوز ساحل العاج على الأخضر الأولمبي بنتيجة "2-1" في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وقال سعد الشهري:"النتيجة أصبحت من الماضي، اليوم سنفكر في ألمانيا وكيف نتجاوزها ونحقق النقاط الثلاث".

وأوضح:" لدينا تجارب ماضية في كأس آسيا والعالم، خسرنا فيها المباراة الأولى ثم عدنا بعد ذلك لخطف التأهل"، لافتا:" قادرون على العودة من جديد".

ولفت:"النتيجة ليست مرضية ولكن بشكل عام سعيد بأدائنا، والأخطاء التي حدثت في لقاء ساحل العاج سيتم تداركها".

 

ألمانيا
سعد الشهري
ساحل العاج
الأخضر الأولمبي
أولمبياد طوكيو

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 171
منذ ساعة
الإنسحاب طيب ماانت قد المسؤليه متأخر بهدفين وتسحب رأس الحربه وتلعب بأربع أجنحة وتبي تفوز خلك سمسار لاعبين أحسن

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أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
ههههههههههههه اذا كسب القواطي القضيه يبي يعتبرون انفسهم بطل اسيا وعالمي الاحتجاج بدل عالمي الترشيح
خالد الخالدي
ماقصرت كفيت وفيت اجتهد وكسبت عشق ملايييين النصر نشكرك على حرصك الطيب لانزال نذكرك بحسن طيب كنت مثالا ومحب للنصر لاننساك ابد في حفظ...
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههههه تهاوشو ماواخلفات اور
جسار القحطاني
الشبح وبخش نقاشكم جميل وكل عام وأنتم بصحه وسلامه
ابو هيله
مبرووووووك باولينهو ياهلاويه ولاعزاء لطوووووواقي المضغوطين

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