مدرب الأخضر الأولمبي: مباراة ساحل العاج أصبحت من الماضي ونفكر في ألمانيا

ماجد محمد (صدى):
علق مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري، على فوز ساحل العاج على الأخضر الأولمبي بنتيجة "2-1" في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.
وقال سعد الشهري:"النتيجة أصبحت من الماضي، اليوم سنفكر في ألمانيا وكيف نتجاوزها ونحقق النقاط الثلاث".
وأوضح:" لدينا تجارب ماضية في كأس آسيا والعالم، خسرنا فيها المباراة الأولى ثم عدنا بعد ذلك لخطف التأهل"، لافتا:" قادرون على العودة من جديد".
ولفت:"النتيجة ليست مرضية ولكن بشكل عام سعيد بأدائنا، والأخطاء التي حدثت في لقاء ساحل العاج سيتم تداركها".