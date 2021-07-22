نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«الصحة»: تسجيل 1162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ يوم
2171
«الصحة»: تسجيل 1162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1162) حالة مؤكدة وتعافي (1386) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10666) حالة منها (1362) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل (15) حالة, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

المملكة
وزارة الصحة
الصحة
كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ دقيقتين 1042
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 14 دقيقة 1116
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ 54 دقيقة 461
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1238
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1686
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1372
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 3 ساعات 3960