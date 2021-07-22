الدوسري بعد خسارة الأخضر الأولمبي: "كان ودنا نفرحكم"

نواف السالم (صدى):
علق لاعب المنتخب الأوليمبي سالم الدوسري على خسارة المنتخب الوطني أولى مبارياته بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020أمام منتخب ساحل العاج بهدفين أمام هدف وحيد .
وقال الدوسري "حظ أوفر لمنتخبنا ، كان ودنا نفرحكم بالفوز ، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام".
يجدر الإشارة إلى أن الدوسري سجل الهدف التاريخي ، في شباك ساحل العاج، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
واقتحم الدوسري تاريخ الرياضية السعودية، بعد تسجيله هدف في شباك ساحل العاج، في اللقاء الذي خسره الأخضر بهدفين، ليصبح ثاني لاعب يسجل خلال البطولات الدولية الكبرى بعد فؤاد أنور.