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الدوسري بعد خسارة الأخضر الأولمبي: "كان ودنا نفرحكم"

منذ ساعة
1824
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الدوسري بعد خسارة الأخضر الأولمبي: "كان ودنا نفرحكم"

نواف السالم (صدى):
علق لاعب المنتخب الأوليمبي سالم الدوسري على خسارة المنتخب الوطني أولى مبارياته بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020أمام منتخب ساحل العاج بهدفين أمام هدف وحيد .

وقال الدوسري "‏حظ أوفر لمنتخبنا ، كان ودنا نفرحكم بالفوز ، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام".

يجدر الإشارة إلى أن الدوسري سجل الهدف التاريخي ، في شباك ساحل العاج، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

واقتحم الدوسري تاريخ الرياضية السعودية، بعد تسجيله هدف في شباك ساحل العاج، في اللقاء الذي خسره الأخضر بهدفين، ليصبح ثاني لاعب يسجل خلال البطولات الدولية الكبرى بعد فؤاد أنور.

سالم الدوسري
طوكيو
المنتخب الوطني
دورة الألعاب الأوليمبية
ساحل العاج

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 60
منذ 56 دقيقة
شي طبيعي الخساره
تحسب نفسك تلعب امام الفتح او النصر
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 38
منذ 29 دقيقة
وانت ياصاحب التعليق البايخ ليتك تسكت يكون احسن شكلك اول مره تعلق ولا تعرف تقول رايك

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
وانت ياصاحب التعليق البايخ ليتك تسكت يكون احسن شكلك اول مره تعلق ولا تعرف تقول رايك
المهم
أيها الماستر..أعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشده أنت وهي...شفاها الله.وهداها إلى سوا السبيل.
لللل
شي طبيعي الخساره تحسب نفسك تلعب امام الفتح او النصر
شبح
د/ بخش ماشاءالله ثروة وطنية وعالم بالفكر والكتابة والاقتصاد. معلم عظيم رهيب محد مظلوم غيرك بتعليقات انت داهية استنباط واستنتاج عجيب عظيم حارة المظلوم....
احمد
مافيه جديد بعض شباب أبها بهذي العقليه ولا عندهم نظام ياليت يتم دعسهم ورميهم للقرود تاكلهم وتموت من عفنهم

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