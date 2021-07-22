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عيادات صحة الباحة تستقبل اكثر من 6400 مستفيد خلال الأسبوع الماضي

منذ يوم
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عيادات صحة الباحة تستقبل اكثر من 6400 مستفيد خلال الأسبوع الماضي

عبدالله الغامدي (صدى):
أشارت الإحصائية الأسبوعية لمستشفيات صحة الباحة خلال الفترة من تاريخ 8/7/2021م إلى تاريخ 14/7/2021م عن استقبال أقسام الطوارئ 7651 مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية 6469 مستفيد وبلغ عدد مراجعي أقسام التنويم 958 مراجع كما تم إجراء 256 عملية جراحية

من ناحية أخرى اوضحت الإحصائية عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ 126867 مستفيد منذ افتتاحها حتى نهاية الاسبوع الدولي (28)للعام 2021م ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة يذكر ان عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس اوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر بدون حجز اي موعد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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