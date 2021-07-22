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تشغيل 4 رحلات لقطار الحرمين يومياً من جدة إلى مكة والمدينة

منذ 5 ساعات
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تشغيل 4 رحلات لقطار الحرمين يومياً من جدة إلى مكة والمدينة

نايف السالم (صدى):
قال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي توجب تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة، في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، واليوم تمت إعادة التدشين بعد استكمال أعمال المحطة، وخلال الفترة القادمة ستتم زيادة الرحلات توافقا بين العرض والطلب المتوقع.

وأضاف الحربي أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على الرحلات التي ستعود كما كانت وأكثر لنقل الركاب بين محطة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن عدد الرحلات اليومية 4 رحلات تنطلق من جدة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي الأيام القادمة ستتم زيادتها تدريجيا.

وأكد الحربي أنه تم تجهيز المحطة بكل الخدمات التي يحتاج إليها المسافرون الذين تتم خدمتهم من قبل شباب وشابات الوطن وإرشادهم إلى موقع القطارات، كما أن جميع أفراد طاقم المحطة من الشباب.

مكة
جدة
المدينة
قطار الحرمين
كورونا
ضيوف الرحمن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ ساعة
مسكين هذا القطار رايح جاي .. ما يتعب .. اصرفه له بدل سهر وبدل ذهاب واياب وبدل خدمة جمهور.. من مخصصات النقل وعمولات قادمة مراكز التسويق التي أتمنى ظهورها في محطات القطار تصير الشغلة حلوة وهذه المتاجر خصصوها لشهداء الحد الجنوبي

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أحدث التعليقات

مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
ابو وليد
اول لاعب نصراوي يسجل هدف في مناسبه اولمبيه حتى لو في مرماه -- قدونهم مايكون
ابو وليد
وانا اقول النكبه جات من وين
ابو وليد
صعب ياسالم تسحب الفريق كله كما فعلت مع الفقر -- يبيلك اسود تساعدك

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