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ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع

منذ 47 دقيقة
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ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع

مكة المكرمة (صدى):
استقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع ، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الإمكانات البشرية والتقنية كافة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً في الإدارة العامة للحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار المهندس الحجيلي إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).

 

المسجد الحرام
رمي الجمرات
طواف الوداع
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9564
منذ 34 دقيقة
لجميع الجاج ** نقول لهم **

( حجاً مبرورا وسعياً مشكورا وذنباً مغفورا إن شاء الله )

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أحدث التعليقات

رااايق
لجميع الجاج ** نقول لهم ** ( حجاً مبرورا وسعياً مشكورا وذنباً مغفورا إن شاء الله )
رااايق
ويش بيكم يااابااا جايبين باااجة ولحمة راااس ونريد نعيد خووو ** !!! لا وهيج يكولك كورونا ودلتا ** هههههههههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
طيب وش المطلوب ... كم شنب يسوى قبيلة طاح وقام ماحد درى عنة عالم غريب .
رااايق
يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أمرت بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها "فرحان العلي" 21 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة خدش الحياء العام،...
احمد
مين بطل المسلسل عادل امام اكيد لأنه حبك المسلسل صح

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