شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.
وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وهي مدير تخطيط الأسطول/ التورنادو (الظهران)، و مسؤول الدعم الفني/ مراجعات صلاحية الطيران (الطائف)، و رئيس إدارة البرنامج (الرياض).
وأضافت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2021م، وذلك عن طريق موقع الشركة