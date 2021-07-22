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البحرين تعلن فتح المقاهى والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد

منذ يوم
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البحرين تعلن فتح المقاهى والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد

المنامة (صدى):
قرر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، اليوم الخميس، فتح المقاهي والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

جاء ذلك وفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، حيث تم الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.

ويتضمن المستوى الأخضر، فتح القطاعات والأنشطة التالية للمتطعمين وغير المتطعمين، المجمعات والمحال التجارية، المطاعم والمقاهي، المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية، برك السباحة، محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا، الألعاب الترفيهية، دخول المراكز الحكومية، إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية.

كما يشمل حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية، و إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

المطاعم
البحرين
المقاهي
فيروس كورونا

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 763
منذ ساعة
أبشروا بدلتا على الأبواب السم لايشرب تجربه. أيهما حياة الإنسان وصحته أو الإقتصاد واللذة الحرام والعياذ بالله

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أحدث التعليقات

omar
المهربون يتحدون البدو ولاكن الحمد لله غزنا بل الضربه الفاضيه
جاسم
أنا متأكد أن الماكينه فيها صرفيه وتبخير شغل شريطيه بدي نظيف والمحركات رايحه فيها
جاسم
أنا متأكد أن الماكينه فيها صرفيه وتبخير شغل شريطيه بدي نظيف والمحركات رايحه فيها
أبو عبد الرحمن ✍️
الإمارات صديقة الحوثي والدليل على ذلك الحوثي لايستهدف أراضي الإمارات لا بالصواريخ ولابالطائرات المسيرة المفخخة. حسبنا الله ونعم الوكيل ضاحي خلفان إعترف بقوله الحوثيين...
أبو عبد الرحمن ✍️
أبشروا بدلتا على الأبواب السم لايشرب تجربه. أيهما حياة الإنسان وصحته أو الإقتصاد واللذة الحرام والعياذ بالله

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