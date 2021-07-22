نقل الفنانة سوما إلى العناية المركزة

القاهرة (صدى):
كشف المنتج المصري نصر محروس تطورات الحالة الصحية للفنانة سوما ، مؤكدا أنه تم نقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.
وكتب المنتج نصر محروس عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي... عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها ولكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي".
وفي وقت سابق، قال زوج سوما المايسترو مصطفى حلمي، أنها ما زالت تعاني من آلام حادة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، ومشيراً إلى أن الأطباء لم يجدوا بعد سبباً لمرضها النادر، ومطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء.