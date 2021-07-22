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نقل الفنانة سوما إلى العناية المركزة

منذ ساعة
1036
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نقل الفنانة سوما إلى العناية المركزة

القاهرة (صدى):
كشف المنتج المصري نصر محروس تطورات الحالة الصحية للفنانة سوما ، مؤكدا أنه تم نقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكتب المنتج نصر محروس عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي... عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها ولكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي".

وفي وقت سابق، قال زوج سوما المايسترو مصطفى حلمي، أنها ما زالت تعاني من آلام حادة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، ومشيراً إلى أن الأطباء لم يجدوا بعد سبباً لمرضها النادر، ومطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء.

فن
وعكة صحية
العناية المركزة
سوما
نصر محروس

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5480
منذ 56 دقيقة
طيب وش المطلوب ...
كم شنب يسوى قبيلة طاح وقام ماحد درى عنة
عالم غريب .

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أحدث التعليقات

رااايق
لجميع الجاج ** نقول لهم ** ( حجاً مبرورا وسعياً مشكورا وذنباً مغفورا إن شاء الله )
رااايق
ويش بيكم يااابااا جايبين باااجة ولحمة راااس ونريد نعيد خووو ** !!! لا وهيج يكولك كورونا ودلتا ** هههههههههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
طيب وش المطلوب ... كم شنب يسوى قبيلة طاح وقام ماحد درى عنة عالم غريب .
رااايق
يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أمرت بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها "فرحان العلي" 21 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة خدش الحياء العام،...
احمد
مين بطل المسلسل عادل امام اكيد لأنه حبك المسلسل صح

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