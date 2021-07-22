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الأخضر الأولمبي يخسر أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو

منذ 6 ساعات
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الأخضر الأولمبي يخسر أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو

نواف السالم (صدى):
خسر المنتخب الوطني أولى مبارياته بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020أمام منتخب ساحل العاج بهدفين أمام هدف وحيد .

وشهدت المباراة سيطرة الأخضر على الاستحواذ بنسبة 56% مقابل 44% للمنتخب الأفريقي، واستغل منتخب كوت ديفوار أخطاء المنتخب الوطني والتي ساهمت في تسجيل الأفيال لهدفين في المباراة.

وأحرز منتخب كوت ديفوار هدفه الأول في الدقيقة 39 عن طريق عبدالآله العمري في مرماه، وسجل الأخضر هدف التعادل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 44 مع ساحل العاج، بعد تمريرات قصيرة بين اللاعبين وصلت الكرة إلى سالم الدوسري على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيمناه قوية تسكن الشباك.

وفي شوط اللقاء الثاني أضاف لاعبو منتخب ساحل العاج الهدف الثاني في الدقيقة 66 في شباك الأخضر، بعد تمريرات قصيرة بين اللاعبي وصلت الكرة إلى فرانك كيسي الذي راوغ وسدد أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بهذه النتيجة؛ يصبح رصيد ساحل العاج 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما يخرج الأخضر دون نقاط.

طوكيو
المنتخب الوطني
دورة الألعاب الأوليمبية
ساحل العاج

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2351
منذ 42 دقيقة
وانا اقول النكبه جات من وين
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2351
منذ 41 دقيقة
اول لاعب نصراوي يسجل هدف في مناسبه اولمبيه حتى لو في مرماه -- قدونهم مايكون

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اول لاعب نصراوي يسجل هدف في مناسبه اولمبيه حتى لو في مرماه -- قدونهم مايكون
ابو وليد
وانا اقول النكبه جات من وين
ابو وليد
صعب ياسالم تسحب الفريق كله كما فعلت مع الفقر -- يبيلك اسود تساعدك
د محمد ماجد بخش
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