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بالفيديو.. دوامة ترابية تبتلع لاعبين أثناء مباراة كرة قدم

منذ يوم
2744
بالفيديو.. دوامة ترابية تبتلع لاعبين أثناء مباراة كرة قدم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
اقتحمت دوامة ترابية ضخمة أرض معلب في بوليفيا أثناء مباراة شرسة على أرض أحد الملاعب في بوليفيا وبدأت في ابتلاع كل ما وقف أمامها حتى بعض اللاعبين، فيما ركض البعض الآخر مذعورين للنجاة بأرواحهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدء الدوامة الترابية في الإطاحة باللاعبين في الهواء ثم ابتلاعهم، ليختفوا تماما عن الأنظار في مشهد مرعب.

وهرع اللاعبون الآخرين للنجاة بأرواحهم، في محاولة للركض بعيدا عن الدوامة الترابية التي اقتحمت مباراتهم على أرض أحد الملاعب في بوليفيا.

وبين الفيديو استمرار الدوامة في مطاردتهم لتقضي على كل ما أتى أمامها داخل أرض الملعب.

الهواء
بوليفيا
اللاعبين
دوامة ترابية
معلب

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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