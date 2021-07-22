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وزير الصحة يعلن نجاح الحج صحياً وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى(فيديو)

منذ 3 ساعات
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وزير الصحة يعلن نجاح الحج صحياً وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى(فيديو)

نايف السالم (صدى):
أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هـ ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى .

ورفع معاليه في تصريح صحفي اليوم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على اهتمامهما وحرصهما الشديد على توفير جميع السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج بأجواء مريحة وآمنة.

وقال " انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة في الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ؛ فقد استعدت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج هذا العام 1442هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج ، وقد بذلت جميع القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل جائحة كورونا".

وأكد معاليه أن الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملي اللقاح ، أسهمت هذه بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، معرباً عن شكره للحكومة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم الحج ، داعياً الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

مكة المكرمة
وزير الصحة
الحج
الحجاج
كورونا

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 649
منذ ساعة
جعل كورونا ماترووووووح

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
وانت ياصاحب التعليق البايخ ليتك تسكت يكون احسن شكلك اول مره تعلق ولا تعرف تقول رايك
المهم
أيها الماستر..أعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشده أنت وهي...شفاها الله.وهداها إلى سوا السبيل.
لللل
شي طبيعي الخساره تحسب نفسك تلعب امام الفتح او النصر
شبح
د/ بخش ماشاءالله ثروة وطنية وعالم بالفكر والكتابة والاقتصاد. معلم عظيم رهيب محد مظلوم غيرك بتعليقات انت داهية استنباط واستنتاج عجيب عظيم حارة المظلوم....
احمد
مافيه جديد بعض شباب أبها بهذي العقليه ولا عندهم نظام ياليت يتم دعسهم ورميهم للقرود تاكلهم وتموت من عفنهم

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