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منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبياً مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم
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منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبياً مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

طلال الغامدي (صدى):
تعادل منتخب مصر الأولمبي سلبيا بدون أهداف، أمام إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما الخميس، في انطلاق منافسات كرة القدم، بأولمبياد طوكيو.

وتقام النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية، خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، وكان القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وجاءت المباراة قوية على مدار شوطي المباراة، واعتمد منتخب مصر الأولمبي على غلق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة، وشهد اللقاء تألقا دفاعيا من منتخب مصر الأولمبي، بينما حاول نظيره الإسباني التسجيل في أكثر من مرة.

يذكر أن المنتخب سيلاقي الأرجنتين في الجولة الثانية في 25 من الشهر الجاري في التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة أيضا، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء أستراليا في 28 يوليو في الواحدة ظهراً.

إسبانيا
منتخب مصر
أولمبياد طوكيو

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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