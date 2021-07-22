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حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

منذ يوم
1739
حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

منى (صدى):
بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442هـ.

وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

 

 

الحجاج
التشريق
جمرة العقبة
إجراءات احترازية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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