مسافر يهرب من الحجر الصحي باستخدام "أغطية السرير"

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حاول مسافر الهرب من الحجر الصحي المفروض لمنع انتقال فيروس كورونا من المسافرين إلى السكان داخل أستراليا.
تفصيلا، سافر رجل عبر طائرة إلى مدينة الساحل الغربي على متن رحلة جوية بين الولايات من بريزبين ولكن عندما وصل، تم رفض طلب دخوله لأنه لم يف بالمتطلبات الصارمة اللازمة لدخول الدولة التي لديها قواعد حدود صارمة لفيروس كورونا.
وتم إخبار الراكب أنه يجب أن يغادر الدولة في غضون 48 ساعة وتم نقله إلى فندق للخضوع لحجر صحي مؤقت في تلك الليلة، لكن قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل يوم الثلاثاء، "تسلق نافذة غرفة في الطابق الرابع باستخدام حبل مصنوع من أغطية السرير وهرب من المنطقة''، حسبما كشفت شرطة أستراليا الغربية.
وتمكنت الشرطة من تعقب الرجل إلى الجانب الآخر من المدينة بعد حوالي ثماني ساعات واعتقلته على الفور، ووجهت إليه تهمة عدم الامتثال للتوجيهات وتقديم معلومات كاذبة، وأكدت فيما بعد أن الرجل جاء اختباره سلبيًا لفيروس كورونا مما اضطرهم لإطلاق سراحه.