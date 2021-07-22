نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مسافر يهرب من الحجر الصحي باستخدام "أغطية السرير"

منذ 18 ساعة
1894
1
مسافر يهرب من الحجر الصحي باستخدام "أغطية السرير"

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حاول مسافر الهرب من الحجر الصحي المفروض لمنع انتقال فيروس كورونا من المسافرين إلى السكان داخل أستراليا.

تفصيلا، سافر رجل عبر طائرة إلى مدينة الساحل الغربي على متن رحلة جوية بين الولايات من بريزبين ولكن عندما وصل، تم رفض طلب دخوله لأنه لم يف بالمتطلبات الصارمة اللازمة لدخول الدولة التي لديها قواعد حدود صارمة لفيروس كورونا.

وتم إخبار الراكب أنه يجب أن يغادر الدولة في غضون 48 ساعة وتم نقله إلى فندق للخضوع لحجر صحي مؤقت في تلك الليلة، لكن قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل يوم الثلاثاء، "تسلق نافذة غرفة في الطابق الرابع باستخدام حبل مصنوع من أغطية السرير وهرب من المنطقة''، حسبما كشفت شرطة أستراليا الغربية.

وتمكنت الشرطة من تعقب الرجل إلى الجانب الآخر من المدينة بعد حوالي ثماني ساعات واعتقلته على الفور، ووجهت إليه تهمة عدم الامتثال للتوجيهات وتقديم معلومات كاذبة، وأكدت فيما بعد أن الرجل جاء اختباره سلبيًا لفيروس كورونا مما اضطرهم لإطلاق سراحه.

هروب
أستراليا
فيروس كورونا
الحجر الصحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51755
منذ ساعة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما هو هين
ابو عمار
امحق حراسه
ابو وليد
صدى -- المراسلين الرخيصين والله بيضيعون صحيفتكم في كل مخططات بلديه الرياض مافيه ولا حي باسم حي الدخل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

أخر الأخبار

‏لجنة أولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 رياضيين بكورونا
‏لجنة أولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 رياضيين بكورونا
منذ 4 دقائق 1033
سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر في جنوب غرب الصومال
سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر في جنوب غرب الصومال
منذ 55 دقيقة 1541
بالصور.. "المسند" يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق
بالصور.. "المسند" يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق
منذ ساعة 1649
أكاديمية سدايا تفتح باب التسجيل للمتدربين في معسكر علوم البيانات
أكاديمية سدايا تفتح باب التسجيل للمتدربين في معسكر علوم البيانات
منذ ساعة 1358
القبض على شاب ذبح والدته بطريقة مروعة
القبض على شاب ذبح والدته بطريقة مروعة
منذ ساعتين 1252
شركة الرقيب توفر وظائف شاغرة
شركة الرقيب توفر وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1394
بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة
بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة
منذ 3 ساعات 901
النيابة العامة: على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية
النيابة العامة: على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية
منذ 3 ساعات 1533
أمطار على مدينة الرياض
أمطار على مدينة الرياض
منذ 3 ساعات 1603
طرق منزلية لعلاج انسداد الأنف
طرق منزلية لعلاج انسداد الأنف
منذ 4 ساعات 1825