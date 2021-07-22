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تطورات جديدة في صفقة الأهلي لضم باولينهو

منذ ساعة
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تطورات جديدة في صفقة الأهلي لضم باولينهو

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر اليوم الخميس، أن البرازيلي باولينهو طلب من إدارة النادي الأهلي، رفع مبلغ عرضها، بعد أن تلقى عرضين جديدين منافسين للعرض الأهلاوي.

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي منحت اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله 48 ساعة للرد على عرضها، وأنها ستقوم بسحب العرض الرسمي، حال لم يتم الرد عليه خلال المدة المحددة، بحسب الرياضية.

وأشارت المصادر إلى أن عرض الأهلي للاعب خط الوسط الذي مثل عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، يبلغ 10.5 ملايين يورو لمدة 3 أعوام يشمل مقدم العقد.

الأهلي
باولينهو
العرض الرسمي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3790
منذ 58 دقيقة
غير صحيح هذا الرقم . المبلغ بكامله حسب ما ذكره مدير التعاقدات بنادي جريميو البرازيلي انهم دفعوا ٢.١مليون يورو والاهلي السعودي ٣.٥ مليون يورو . وهذا اعلى عرض وصل للاعب واللاعب عنده عرضين من كورينثيانز وريد بول براغانتون البرازيليين ومبالغهم اقل من الاهلي.

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أحدث التعليقات

أبو أمنية
ابو وليد صح لسانك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو وليد
مصر والسودان مجرد ضجيج كجمهور الفقر عندنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
عاطل
تمثيليه محبوكه

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