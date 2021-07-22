تطورات جديدة في صفقة الأهلي لضم باولينهو

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر اليوم الخميس، أن البرازيلي باولينهو طلب من إدارة النادي الأهلي، رفع مبلغ عرضها، بعد أن تلقى عرضين جديدين منافسين للعرض الأهلاوي.
وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي منحت اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله 48 ساعة للرد على عرضها، وأنها ستقوم بسحب العرض الرسمي، حال لم يتم الرد عليه خلال المدة المحددة، بحسب الرياضية.
وأشارت المصادر إلى أن عرض الأهلي للاعب خط الوسط الذي مثل عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، يبلغ 10.5 ملايين يورو لمدة 3 أعوام يشمل مقدم العقد.