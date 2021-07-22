أبي أحمد يعلق على انتهاء الملء الثاني لسد النهضة: "لن يؤدي إلى أي ضرر"

وكالات (صدى):
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، رسالة إلى دولتي المصب، مصر والسودان لطمأنتهم بأن لا ضرر عليهما، وذلك بعد يومين على الملء الثاني لسد النهضة.
وقال أحمد، في تغريدة على تويتر: "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على نهر أباي في العشرين من يوليو 2021، وكما وعدتكم سلفا في التاسع من يوليو، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب".
وأضاف "أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك".
وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة قد اكتملت، ونشر التلفزيون الإثيوبي الرسمي لقطات تظهر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط بسد النهضة.