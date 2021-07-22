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أبي أحمد يعلق على انتهاء الملء الثاني لسد النهضة: "لن يؤدي إلى أي ضرر"

منذ 29 دقيقة
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أبي أحمد يعلق على انتهاء الملء الثاني لسد النهضة: "لن يؤدي إلى أي ضرر"

وكالات (صدى):
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، رسالة إلى دولتي المصب، مصر والسودان لطمأنتهم بأن لا ضرر عليهما، وذلك بعد يومين على الملء الثاني لسد النهضة.

وقال أحمد، في تغريدة على تويتر: "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على نهر أباي في العشرين من يوليو 2021، وكما وعدتكم سلفا في التاسع من يوليو، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب".

وأضاف "أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك".

وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة قد اكتملت، ونشر التلفزيون الإثيوبي الرسمي لقطات تظهر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط بسد النهضة.

مصر
السودان
سد النهضة
رئيس الوزراء الأثيوبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15090
منذ 18 دقيقة
أملأ وانبسط مادام السكة مسافتها قصيرة
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9558
منذ 17 دقيقة
الزبدة من وراكم ويتحكم فيكم لفعل غير مبرر يضر السودان ومصر في سد النهضة **!!

وليه التعنت و الرفض لأي يحل يفك الأزمة بينكم ***!!!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15090
منذ 8 دقائق
شكل آبي أحمد يؤدي مهمة سرية منذ ٥٠ سنة يخطط لها

وهي تركيع مصر والسودان معه تحصيل حاصل .. بهدف الاستيلاء على محصول القطن وعمل مخدات بالقطن المصري لبوتين الرئيس الأعزب

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