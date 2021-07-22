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كيفية التصرف عند تعطل السيارة على الطريق

منذ 4 ساعات
1944
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كيفية التصرف عند تعطل السيارة على الطريق

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يواجه بعض قائدي السيارات مشكلة تعطل السيارة فجأة أثناء القيادة على الطريق، وهو ما يشكل خطورة على أمن وسلامة السيارة والركاب.

وسلط تقرير الضوء على أهم الإجراءات التي يجب على السائق اتخاذها في حال توقّف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ على الطريق، وهي كما يلي:

– طلب المساعدة من خدمة الطوارئ المحلية أو من مركز صيانة وذلك بحسب مقتضيات الحالة.

– إبعاد السيارة عن الطريق، وذلك بعد التحقق من المنطقة المحيطة بالسيارة، ووضع السيارة في وضعية الوقوف وتشغيل فرامل اليد.

– تشغيل أضواء الإشارة الرباعية المعروفة بالـفلاشر، وذلك لتحذير السيارات القادمة من الخلف.

– وضع مثلّث التحذير المسبق على بعد 45 متراً على الأقل من السيارة إذا كانت الرؤية واضحة أو 70 متراً عند انخفاض الرؤية.

– القيام برفع غطاء المحرك كي يعرف السائقون الآخرون على الطريق أنّ سيارتك معطّلة.

– لا تقف بين سيارتك وبين الطريق، كما ينصح بخروج جميع الركاب من السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عنها أثناء انتظار وصول المساعدة.

سيارات
الطريق
الركاب
تعطل السيارة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81941
منذ ساعة
طيب

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رااايق
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