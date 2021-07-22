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ترزي يعتدي جنسياً على ابنته ويسلم نفسه للشرطة

منذ ساعة
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ترزي يعتدي جنسياً على ابنته ويسلم نفسه للشرطة

القاهرة (صدى):
أقدم ترزي على الاعتداء جنسيا على ابنته في مصر بعد انفصاله عن زوجته بسبب الخلافات الزوجية .

تعود التفاصيل عندما انفصل الأب عن زوجته منذ عدة سنوات بسبب الخلافات الزوجية الدائمة بينهما، واتفقا على تقسيم أولادهما بينهما ليعيشوا معهما بعد الانفصال، فاشترط الأب أن يأخذ ابنته الكبرى حتى يمكنه أن يجهزها وتكمل تعليمها بالجامعة، وترك لها طفلا وطفلة أخرى، كان الأب يرى ابنته تكبر يوميا فوسوس له الشيطان عدة مرات بإقامة علاقة جنسية معها، وفي أحد الأيام تمكن منه الشيطان ففعل فعلته الآثمة مع ابنته البالغة من العمر عشرين عامًا بالإكراه، وتكرر الأمر 3 مرات.

وهددت الابنه أباها بالإبلاغ عنه وحبسه، ونظرا لبجاحته وعدم خوفه من فعلته، اصطحب ابنته في يده وذهب بها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه وما اقترفه من ذنب.

واعترف الأب 49 عاما في البلاغ بالواقعة، ثم تمَّ عرض المتهم على النيابة العامة وسرد ملابسات الواقعة وتم عرض المجني عليها على الطب الشرعي والتي تطابقت مع ما اعترف به المتهم، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات وصدر قرار ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

مصر
جريمة
ترزي
الاعتداء جنسيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15090
منذ 31 دقيقة
مختل - مريض - مجرم - مجموعة شيطان من كل ضد وضد فيه

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