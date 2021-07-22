تذبذب أسعار النفط في ظل انخفاض مخزونات الوقود

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط صباح اليوم الخميس، تذبذب بعد مكاسب استمرت يومين بدعم من انخفاض مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية وانتعاش السوق على نطاق أوسع.
انخفض برنت إلى 72 دولاراً للبرميل بعدما أغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي جلسة أمس مرتفعة بـ 2.88 دولار بما يعادل 4.2% لتصل إلى 72.23 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.2% إلى 70 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 6% تقريبًا خلال الجلستين السابقتين.
وعلى الرغم من وجود زيادة غير متوقعة في إجمالي مخزونات الخام الأميركية، تقلصت نواتج التقطير وإمدادات البنزين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. وتُظهر البيانات من جميع أنحاء العالم الآن أن استهلاك البنزين يقترب من مستويات 2019 في الولايات المتحدة والهند وإسبانيا والبرتغال، بينما انخفض الطلب بنسبة 6% في المملكة المتحدة.