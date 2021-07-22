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الحصيني: الحالة الماطرة تروية مستمرة في يومها الثامن

منذ يوم
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الحصيني: الحالة الماطرة تروية مستمرة في يومها الثامن

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني استمرار الحالة الماطرة تروية في يومها الـ"8".

وقال الحصيني عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).

الحصيني
الحالة الماطرة
تروية

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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