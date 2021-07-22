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نجاح خطة تفويج قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

منذ 36 دقيقة
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نجاح خطة تفويج قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية والوكالات النسائية المساعدة بالمسجد الحرام عن نجاح خطة تفويج قاصدات بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، وذلك في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وصرحت سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن تفويج القاصدات لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام تم لأول مرة بكوادر نسائية بلغت أكثر من (٥٩٠) موظفة من وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية، وتسير وفقاً للخطة المعتمدة لحج هذا العام، ووسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية حيثُ تم تخصيص أبواب محددة للدخول، وأبواب أخرى للخروج، لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية.

كما أشارت سعادتها إلى أن تفويج القاصدات من ذوات الاحتياجات الخاصة سار بسلاسة كبيرة لتسهيل دخولهن وخروجهن من وإلى المسجد الحرام والمرافق المحيطة به .

من جانب آخر أشاد القاصدات بالجهود النسائية والتي كان لها بالغ الأثر في أدائهن للمناسك والفرائض والعادات، ولا سيما توفير الخدمات التوجيهية والإرشادية والخدمية الجليلة المقدمة داخل المسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة .

ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه على تقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030) .

المسجد الحرام
تفويج
الإجراءات الاحترازية
قاصدات بيت الله الحرام
طواف الإفاضة

التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81936
منذ 29 دقيقة
بالتوفيق
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81936
منذ 29 دقيقة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

رااايق
لا أحد يعلم الحقيقة ** بس في تصوري ومن المكتوب أعلاه أنها قد تكون هي على غلط ** والله أعلم ***
علولي
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
Abo saud
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي...

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