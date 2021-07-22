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مشعر مِنى يتأهب لوداع الحجاج

منذ 4 ساعات
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مشعر مِنى يتأهب لوداع الحجاج

منى (صدى):
يتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادرورا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع.

وانتقل الحجاج لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، فيما أهديت أكياس الجمرات للحجاج بأغلفة خاصة لكل حاج بعد تعقيمها مسبقاً وفقاً للبروتوكولات الصحية، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم إلى ومن الجسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل مغادرته.

الحجاج
الحرم المكي
طواف الوداع
التشريق
المشعر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15096
منذ ساعة
كل سنة والحكومة الرشيدة بخير وصحة وسلامة وعافية ونحن كلنا كمان

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أحدث التعليقات

أبو أمنية
ابو وليد صح لسانك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو وليد
مصر والسودان مجرد ضجيج كجمهور الفقر عندنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
عاطل
تمثيليه محبوكه

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