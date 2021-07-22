دنيا بطمة تتحدث عن ظلمها: "لن أغفر لأحد"

مليكة فؤاد (صدى):
آثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة واسعة من الجدل بعد رسالة غاضبة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عبرها عن ظلمها واتهامها بالباطل دون ان تحدد من المقصود بالكلام.
وأكدت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام إنها لن تغفر لأحد في العيد لأنهم اتهموها بالباطل وتحدثوا عنها بالسوء.
وقالت: "لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً".
وتابعت دنيا بطمة: "ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا".
وفي وقت سابق، اتهمت الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي وأدان القضاء المغربي أدان المطربة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة، والتي عرفت باسم قضية حمزة مون بيبي، وأصدرت محكمة الاستئناف في مراكش حكمها النافذ بحبس بطمة 12 شهراً، لتثير الأخيرة الجدل بتعليق نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستقرام.