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دنيا بطمة تتحدث عن ظلمها: "لن أغفر لأحد"

منذ 3 ساعات
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دنيا بطمة تتحدث عن ظلمها: "لن أغفر لأحد"

مليكة فؤاد (صدى):
آثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة واسعة من الجدل بعد رسالة غاضبة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عبرها عن ظلمها واتهامها بالباطل دون ان تحدد من المقصود بالكلام.

وأكدت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام إنها لن تغفر لأحد في العيد لأنهم اتهموها بالباطل وتحدثوا عنها بالسوء.

وقالت: "لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً".

وتابعت دنيا بطمة: "ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا".

وفي وقت سابق، اتهمت الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي وأدان القضاء المغربي أدان المطربة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة، والتي عرفت باسم قضية حمزة مون بيبي، وأصدرت محكمة الاستئناف في مراكش حكمها النافذ بحبس بطمة 12 شهراً، لتثير الأخيرة الجدل بتعليق نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستقرام.

دنيا بطمة
محكمة الاستئناف
قضية حمزة مون بيبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15090
منذ 35 دقيقة
صلي ركعتين وادعي الله لك ولنا بالهداية يا فطمطم اللي لحس عقلك فوزك وشهرتك ثم زواجك من منظومة مجلس التعاون الخليجي وحضورك الدائم كعربية مغربية في الشرق الأوسط الجريح
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15090
منذ دقيقتين
الإيمان.. أفضل حل لمشكلة جميع الذين يعتقدون بأهميتهم وفق مفهوم محدد .. حيث يقتنع الفنان أنه المنقذ للعالم .. بينما دوره محدد كمفهومه .. في إطار خدمة المجتمع شأنه شأن غيره .. فلا أحد يسوق فيها .. ويعمل علينا مقررات وتسلط بلا حدود

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