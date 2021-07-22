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علامة بأصابع القدم تنذر بارتفاع الكوليسترول "الخبيث"

منذ ساعتين
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علامة بأصابع القدم تنذر بارتفاع الكوليسترول "الخبيث"

أميرة خالد (صدى):
يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان، من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وعادة ما يكون الكوليسترول صامتا لا يرافقه آلام جسدية مباشرة تدل عليه وتنذر بوجوده، وهو يتواجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهو مركب يعتمد عليه الجسم في عملية بناء الخلايا الجديدة.

ويتحول الكولسترول إلى مركب خطير جدا على حياة الإنسان عند ارتفاعه لمعدلات خطيرة وخبيثة.

وكشف أطباء بريطانيون أن هناك علامات صغيرة في إصبع القدم تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ويؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بورم يطلق عليه اسم ورم "زانثوما" "الورم الأصفر" وهي حالة تظهر فيها الزوائد الدهنية تحت الجلد.

وأشارت عيادات صحة الأوعية الدموية التابعة لهيئة الصحة البريطانية إلى أن هذه الأورام الصغيرة قد تظهر على أوتار أصابع القدم، حيث ينمو هذا الورم الدهني بشكل شائع في وتر العرقوب "وتر أخيل" أعلى الكاحل من الخلف.

وتتراوح أحجام هذه الكتل الدهنية من الصغيرة جدًا إلى ثلاث بوصات في تقريبا، ويمكن أن تحدث تشوهات في أصابع القدم.

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81936
منذ 24 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

رااايق
لا أحد يعلم الحقيقة ** بس في تصوري ومن المكتوب أعلاه أنها قد تكون هي على غلط ** والله أعلم ***
علولي
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
Abo saud
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي...

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