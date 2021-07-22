علامة بأصابع القدم تنذر بارتفاع الكوليسترول "الخبيث"

أميرة خالد (صدى):
يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان، من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
وعادة ما يكون الكوليسترول صامتا لا يرافقه آلام جسدية مباشرة تدل عليه وتنذر بوجوده، وهو يتواجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهو مركب يعتمد عليه الجسم في عملية بناء الخلايا الجديدة.
ويتحول الكولسترول إلى مركب خطير جدا على حياة الإنسان عند ارتفاعه لمعدلات خطيرة وخبيثة.
وكشف أطباء بريطانيون أن هناك علامات صغيرة في إصبع القدم تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
ويؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بورم يطلق عليه اسم ورم "زانثوما" "الورم الأصفر" وهي حالة تظهر فيها الزوائد الدهنية تحت الجلد.
وأشارت عيادات صحة الأوعية الدموية التابعة لهيئة الصحة البريطانية إلى أن هذه الأورام الصغيرة قد تظهر على أوتار أصابع القدم، حيث ينمو هذا الورم الدهني بشكل شائع في وتر العرقوب "وتر أخيل" أعلى الكاحل من الخلف.
وتتراوح أحجام هذه الكتل الدهنية من الصغيرة جدًا إلى ثلاث بوصات في تقريبا، ويمكن أن تحدث تشوهات في أصابع القدم.