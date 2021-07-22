الحوثيون يعتقلون متطوعين لتوزيعهم لحوم الأضاحي على المحتاجين!

فهمي محمد (صدى):
اعتقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، العشرات من المتطوعين لحظة توزيعهم لحوم أضاحي، على المحتاجين والفقراء في بعض أحياء صنعاء.
وشن مسلحون حوثيين تابعون لما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" حملة لملاحقة واحتجاز شبان متطوعين في أحياء مذبح وشملان غرب صنعاء، لحظة تسليمهم لحوم الأضاحي والمعونات للأسر الفقيرة.
وجاء ذلك فور تلقي المليشيا الإرهابية بلاغات من جواسيس كانت زرعتهم في أوقات سابقة بأحياء متفرقة من صنعاء مهمتهم مراقبة عمل المبادرات التطوعية، والمنظمات والجمعيات التي تقدم العون والمساعدة للمحتاجين.