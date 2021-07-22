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الخضيري: التهويل في التحذير يضر بالصحة

منذ 3 ساعات
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الخضيري: التهويل في التحذير يضر بالصحة

أميرة خالد (صدى):
نصح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، بعدم المبالغة في التحذير من أضرار شيء بعينه.

وقال الخضيري: "يحدث الخطأ أو المرض عند المبالغة، والتهويل في التحذير من شيء أو مدح شيء".

وتابع: "الصحة هي الاعتدال، والتنويع، والتوازن في كل شيء، الخوف والقلق والوسوسة تضر الصحة أكثر من ضرر بعض الأغذية".

واستشهد الخضيري بالآية الكريمة: "کُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلا تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ¤"، مضيفا: "الا في حالات مرضية خاصة".

يأتي ذلك بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط التحذيرات المنتشرة من الإفراط في تناول اللحوم، وأضرارها بالصحة.

الصحة
الخضيري

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81936
منذ 24 دقيقة
واخيرا طلع واحد يحذر من التحذير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81936
منذ 22 دقيقة
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي وانا واحد منهم

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أحدث التعليقات

رااايق
لا أحد يعلم الحقيقة ** بس في تصوري ومن المكتوب أعلاه أنها قد تكون هي على غلط ** والله أعلم ***
علولي
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
Abo saud
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي...

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