الخضيري: التهويل في التحذير يضر بالصحة

أميرة خالد (صدى):
نصح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، بعدم المبالغة في التحذير من أضرار شيء بعينه.
وقال الخضيري: "يحدث الخطأ أو المرض عند المبالغة، والتهويل في التحذير من شيء أو مدح شيء".
وتابع: "الصحة هي الاعتدال، والتنويع، والتوازن في كل شيء، الخوف والقلق والوسوسة تضر الصحة أكثر من ضرر بعض الأغذية".
واستشهد الخضيري بالآية الكريمة: "کُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلا تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ¤"، مضيفا: "الا في حالات مرضية خاصة".
يأتي ذلك بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط التحذيرات المنتشرة من الإفراط في تناول اللحوم، وأضرارها بالصحة.