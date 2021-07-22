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وظائف برتبة معيد في جامعة الملك سعود للجنسين

منذ يوم
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وظائف برتبة معيد في جامعة الملك سعود للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على رتبة "معيد" للعمل بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقدير المتقدم/ـة في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا، وألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصل على معدل 4,5 في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS، أو ما يعادله من اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية المعترف بها، ويستثنى من ذلك تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية وما في حكمها علماً أنه يجب تقديم الدرجة المطلوبة قبل وصول التوصية بالتعيين من المجالس الأكاديمية المختصة إلى اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.

ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الأحد 2021/08/08م، ويمكن الاطلاع على التخصصات من هنا لتقديم من هنا

جامعة الملك سعود

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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