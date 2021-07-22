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عبدالمحسن الجحلان : مرّ على احتجاج النصر عام كامل والبطولة انتهت
منذ 18 ساعة
1182
1
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التعليقات
راي
عدد التعليقات : 1081
منذ ساعة
خايف ياجحلان يفوز النصر بلاحتجاج وتقول اتمنا وانا اقول انك لاتتمنا والدليل كلامك تتهمون اعلامي النصر وانتم اردا منهم,,,,
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