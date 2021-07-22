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بندر الرزيحان : يجب أن يعتذر تركي الحربي بعد هذا الحديث
منذ 8 ساعات
1008
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2347
منذ 38 دقيقة
ولا يعتذر ولا شي اللي في جمجمته خرقه حالميه فقط -- كان يحمل الطبل كمشجع ووجد نفسه محلل
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أحدث التعليقات
بومحمد
حراك الشعب سوف ينتقلال الى اي دولة فيها بطالة وفقر
بوصلاح
الامارات ليس لديها مشكلة مع الحوثي لانها تنظر الى الحوثي انه مكون يمني على ارضه
ابو وليد
ولا يعتذر ولا شي اللي في جمجمته خرقه حالميه فقط -- كان يحمل الطبل كمشجع ووجد نفسه محلل
ابو وليد
مهما كان التعويض المالي فلن يكون في قيمه المحامين واجور المرافعات وخسائر الاستئنافات وستكون عده جلسات وليست جلسه وحده
دنيا عجيبة
زمن انقراض الرجولة هذا وضع الشواذ عن المرأة. منحط داخل البيت وخارج البيت متعوس ومدعوس
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