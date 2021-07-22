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تركي الحربي : مقولة " العالمية صعبة قوية " كانت مؤلمة
منذ 12 ساعة
1533
1
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9561
منذ 42 دقيقة
لا مؤلمة ولا شي ** التعصب هو اللي مولم بصراحة ***
تلقى الأصحاب أو الأخوة يشتمون بعض ويستهزون ويتنابزون بألألقاب * عشان كورة ***
هذا هو الألم الحقيقي ***!!!!
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أحدث التعليقات
أبو أمنية
ابو وليد صح لسانك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو وليد
مصر والسودان مجرد ضجيج كجمهور الفقر عندنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
عاطل
تمثيليه محبوكه
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