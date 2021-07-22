أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42276، العملة مقابل الريال الواحد 0.22606
- الدولار: 3.75077، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
- درهم إماراتي: 1.02112، مقابل الريال الواحد 0.97932
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69290
- دينار أردني: 5.29030، مقابل الريال الواحد 0.18903
- دينار كويتي: 12.47197 مقابل الريال الواحد 0.08018
- دينار بحريني: 9.95046، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03015، مقابل الريال الواحد 0.97073
-الدرهم المغربي: 0.41944 مقابل الريال الواحد 2.38662
- الجنيه المصري: 0.23931، مقابل الريال الواحد 4.17948