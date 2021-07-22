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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ يوم
1616
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42276، العملة مقابل الريال الواحد 0.22606

- الدولار: 3.75077، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661

- درهم إماراتي: 1.02112، مقابل الريال الواحد 0.97932

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69290

- دينار أردني: 5.29030، مقابل الريال الواحد 0.18903

- دينار كويتي: 12.47197 مقابل الريال الواحد 0.08018

- دينار بحريني: 9.95046، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03015، مقابل الريال الواحد 0.97073

-الدرهم المغربي: 0.41944 مقابل الريال الواحد 2.38662

- الجنيه المصري: 0.23931، مقابل الريال الواحد 4.17948

سعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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