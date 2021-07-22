عبدالعزيز الشمري: أموري بخير

أميرة خالد (صدى):
طمأن الفنان عبدالعزيز الشمري، أمس الأربعاء، جمهوره عن حالته الصحية، بعد ثبوت إصابته بسرطان الدم.
وقال الشمري:"الحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله أنا أموري إن شاء الله بخير، ومن أحسن لأحسن".
وأوضح أنه تم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني في جدة، لتلقي العلاج، قائلا: "أشكر الفريق الطبي في مستشفى السعودي الألماني بجدة على الاهتمام، وأشكر كل من سأل عني سواء بالزيارة أو بالاتصال أو برسالة أو بتغريدة".
وقبل أسبوع كان نجل الشمري قد أعلن إصابة والده بسرطان الدم، موضحا أنه يعاني "ارتفاع لزوجة الدم" ما يسبب له جلطات متكررة، وتفاعلت وزارة الصحة مع الحالة.